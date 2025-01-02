استخدموا القلم الرصاص.. استبعاد 3 رؤساء لجان بامتحانات النقل في مدارس الفيوم

قامت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بجولات ميدانية لمتابعة اللجان على مستوى المحافظة، وقرر الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل الوزارة، استبعاد 3 رؤساء لجان امتحانات النقل بمدارس الفيوم.

حيث تم استبعاد رئيس لجنة امتحانات النقل بمدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي بطامية، وذلك لتواجد الطلاب بفناء المدرسة وعدم دخولهم اللجان حتى الساعة 8.45 صباحا، وعدم وجود ارقام جلوس للطلاب، ووجود 5 لجان بدون ملاحظ، وكتابة كشوف الملاحظة بالقلم الرصاص.

وفي سياق متصل، تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، لمتابعة امتحانات النقل على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم على مستوى المحافظة.

ويؤدي اليوم تلاميذ المرحلة الابتدائية، امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع، ففي الفترة الأولى، يؤدي التلاميذ الامتحان في مادة التربية الدينية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، وفي الفترة الثانية، يؤدي التلاميذ الامتحان في مادة المهارات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.