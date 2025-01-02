ads
الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استخدموا القلم الرصاص.. استبعاد 3 رؤساء لجان بامتحانات النقل في مدارس الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بجولات ميدانية لمتابعة اللجان على مستوى المحافظة، وقرر الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل الوزارة، استبعاد 3 رؤساء لجان امتحانات النقل بمدارس الفيوم.

حيث تم استبعاد رئيس لجنة امتحانات النقل بمدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي بطامية، وذلك لتواجد الطلاب بفناء المدرسة وعدم دخولهم اللجان حتى الساعة 8.45 صباحا، وعدم وجود ارقام جلوس للطلاب، ووجود 5 لجان بدون ملاحظ، وكتابة كشوف الملاحظة بالقلم الرصاص.

وفي سياق متصل، تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، لمتابعة امتحانات النقل على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم على مستوى المحافظة.

ويؤدي اليوم تلاميذ المرحلة الابتدائية، امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع، ففي الفترة الأولى، يؤدي التلاميذ الامتحان في مادة التربية الدينية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، وفي الفترة الثانية، يؤدي التلاميذ الامتحان في مادة المهارات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

ارقام جلوس لطلاب النقل إستخدام القلم الرصاص في الامتحانات مدير تعليم الفيوم إستبعاد 3 رؤساء لجان امتحانات النقل بمدارس الفيوم مدراس الفيوم امتحانات النقل في الفيوم امتحانات الفصل الدراسى الاول