محافظ أسوان يتواصل مع وزير الإسكان لإنهاء أزمة عدم انتظام المياه ببعض المناطق

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار الجهود المبذولة لإحتواء وإنهاء مشكلة عدم انتظام المياه ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان إجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفنية الموفدة من القاهرة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان.

فيما تم التواصل مع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسرعة إنهاء معاناة المواطنين فى أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس ، فضلاً عن المناطق الواقعة بطريق السادات لتنفيذ مشروعات لدعم ورفع كفاءة البنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

تركيب المواتير والطلبات بالروافع لتقوية منظومة المياه

بدء تركيب المواتير والطلمبات بالروافع لدعم وتقوية منظومة المياه

أثمر الاجتماع عن وصول المواتير والطلمبات الجديدة التى سيتم تركيبها فى الروافع الخاصة بهذه المناطق لدعم وتقوية منظومة المياه ، مع وصول إستشاريين جدد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة مزودين بأجهزة حديثة للكشف عن تدفق المياه داخل المواسير وذلك لسرعة تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لإنهاء مشكلة ضعف المياه ، وإنقطاعها بشكل متذبذب وعدم وصولها للأدوار العليا خلال الساعات القادمة .

فيما استمرت جهود الأطقم الفنية فى تفريغ جيوب الهواء من المحابس والروافع والشبكات لضمان إستقرار توصيل مياه الشرب بالمناطق المشار إليها ، ليتوازى ذلك مع تشغيل خط مياه الشرب الجديد الرابط بين خزان المحمودية ومنطقة الإسكان المتميز ، وهو الذى سيعمل على وصول المياه لجميع العمارات بالتجمعيين الأول والثانى ، وأيضاً للأدوار العليا فيها.

كما سيساهم فى تخفيف الضغوط على شبكات المحمودية والصداقة الجديدة والمناطق الواقعة على طريق السادات .

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