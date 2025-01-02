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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات النقل بالمدارس| صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير امتحانات النقل في عدد من المدارس بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن جولات المتابعة لضمان الالتزام بكافة الضوابط والتأكد من انضباط اللجان الامتحانية، على مستوى المحافظة، وذلك في إطار متابعة سير العملية الامتحانية وضمان انضباط ونجاح امتحانات النقل للعام الدراسي 2025/2024م، بمدارس الفيوم.

كما قام الدكتور قبيصي بزيارة لجان امتحانات النقل بمدرسة محمد رضا الابتدائية، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية ،حيث تابع حضور التلاميذ وانضباطهم داخل اللجان، كما تم التأكد انضباط وانتظام التي تضمن سير الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، مشددا على عدم الغش وانضباط اللجان واتخاذ القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أثناء الامتحانات بالفيوم.

كما تابع وكيل الوزارة لجان امتحانات النقل بمدرسة محيي الدين أبو العز الابتدائية، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين التليفون المحمول.

كما قام الدكتور قبيصي بتفقد كنترول المدرسة، حيث نبه على ضرورة الدقة والشفافية في أداء العمل داخل الكنترول، مؤكداً على أن الشفافية في تصحيح الأوراق  للطلاب هي جزء أساسي من النزاهة في العملية الامتحانية، كما شدد على ضرورة المراجعة الدقيقة للنتائج لضمان عدم وجود أي أخطاء في النتائج النهائية

وتفقد وكيل الوزارة لجان مدرسة الشهيدة منه الله سيد رجب، بغرب الفيوم، وقام بمتابعة لجان امتحانات النقل في مدرسة الشهيدة منه الله سيد رجب، حيث التقى بالمعلمين والمراقبين وأكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الامتحانية وحسن التعامل مع الطلاب أثناء الامتحانات، وتفقد كنترول المدرسة وقام بمراجعة إجراءات الكنترول.

كما أكد قبيصي على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الامتحانية، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعتمد على الانضباط والالتزام من جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات.

كما قام وكيل الوزارة بتكليف لجان متابعة المديرية، لمتابعة امتحانات النقل على مستوى المحافظة، ومتابعة انتظام وانضباط اللجان، وإعداد تقرير شامل عن متابعة امتحانات النقل. 

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