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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شمال سيناء الأزهرية تعلن حاجتها لشغل وظيفة موجه قرآن كريم بإدارتي العريش وبئر العبد

منطقة شمال سيناء
منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة موجه قرآ
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أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، حاجتها لشغل وظيفة موجه قرآن كريم بإدارة العريش التعليمية، وإدارة بئر العبد التعليمية، وذلك تسييرا للعمل بصفة مؤقتة وفقا للشروط الآتية:-

الحصول على مؤهل عال مناسب تربوي، أن يكون على درجة "معلم أول أ" على الأقل، ألا يكون محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو النيابة العامة أو موقوف عن العمل أو صدر له قرار إبعاد، أن يكون على رأس العمل، ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه، أن يكون قد أمضى ٥ سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي فى الوظيفة الأقل، وألا يقل تقرير تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة عن تقدير كفء في آخر تقريرين، اجتياز المقابلة الشخصية.

و على من يرغب؛ يتقدم لإدارة التنسيق بطلب ترقي مرفق ببيان حالة حديث ومعتمد، و صورة الرقم القومي وآخر تقريرين، وصورة من خطاب اجتياز الكادر، في موعد غايته 2025/1/11.

منطقة شمال سيناء الأزهرية شمال سيناء