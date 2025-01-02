غارة لمسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة ياطر بالجنوب اللبناني

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الاحتلال الاسرائيليي نفذ غارة بمسيرة على أطراف بلدة ياطر بالجنوب اللبناني.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل قامت بتدمير نظام صاروخي مضاد للطائرات في جنوب لبنان، موضحة أن الهجوم يأتي في إطار سياسة تل أبيب المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأكد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن غارات على الجنوب اللبناني، وتنفيذ عمليات تفخيخ وتفجير، إضافة إلى انتهاك الأجواء اللبنانية عبر تحليق الطائرات المسيّرة في العاصمة بيروت.

وأشار سنجاب إلى أن الطيران المسيَّر الإسرائيلي لا يزال يحلق بشكل مستمر في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية، لافتًا إلى أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت أمس سيارة ومنزل في منطقة بني حيان في الجنوب اللبناني.

في الوقت ذاته، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة ولبنان، جوًا وبرًا وبحرًا، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر 2023.