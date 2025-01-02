رئيس مركز ومدينة طنطا يبحث شكاوى ومطالب المواطنين في اللقاء الجماهيري| صور

عقد اللواء أ.ح دكتور محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة طنطا لقائة الأول لبحث شكاوى ومطالب المواطنيبن بعد توليه رئاسة مركز ومدينة طنطا، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وخلال اللقاء أبدى رئيس المدينة تقديره لفكرة اللقاء الجماهيري، وذلك لإزالة أي حواجز بين المسؤول والمواطن والاستماع لشكاوى أهالي مركز طنطا وجها لوجه.

واستمع بهاء الدين لكافة الشكاوى المقدمة للقاء الجماهيري ووجه المختصين بالحل الفوري والجذري لها دون تأخير طبقا لما تنص عليه قوانين الدولة.

جاء ذلك بحضور محمد أبو سليم سكرتير مركز ومدينة طنطا وأكرم جلال نائب رئيس المدينة وعدد من مديري إدارات رئاسة مركز ومدينة طنطا المنوط بهم دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وفي سياق منفصل، تفقد رئيس مركز ومدينة طنطا سير العمل بالمركز التكنولوجي للاطمئنان على كم الإنجاز بملفات التصالح واستمع لاستفسارات بعض المواطنين المتقدمين للتصالح.

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