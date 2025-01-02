تعرف على تفاصيل رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات البنوك

تفرض البنوك المصرية رسوماً على عمليات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد عند استخدام عملاء أحد البنوك لماكينات صراف آلي تابعة لبنك آخر داخل مصر، بينما تُعفى هذه العمليات من الرسوم في حالة استخدام العميل لماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، باستثناء رسوم طباعة الإيصالات الورقية، التي تتطلب موافقة مسبقة من العميل قبل إصدارها.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد

تختلف رسوم السحب النقدي من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 5 و12 جنيهاً، بينما تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 و7 جنيهات، وفقاً لسياسة كل بنك.

كما يبلغ الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة 4 آلاف جنيه من ماكينات تابعة لبنوك أخرى، مع إمكانية إجراء عدة معاملات، بشرط ألا يتجاوز إجمالي السحب اليومي 30 ألف جنيه.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” تفاصيل الرسوم المفروضة على عمليات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد في أكبر 10 بنوك مصرية:

البنك الأهلي المصري

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 1.5 جنيه

بنك مصر

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 2 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: بدون رسوم

بنك كريدي أجريكول

رسوم السحب: 12 جنيهاً

رسوم الاستعلام: 6 جنيهات

البنك المصري الخليجي

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 7 جنيهات

بنك قطر الوطني (QNB)

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 5 جنيهات

بنك الإمارات دبي الوطني

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 3 جنيهات

بنك أبو ظبي الأول

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 3 جنيهات

بنك الإسكندرية

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 3 جنيهات

البنك العربي الأفريقي الدولي

رسوم السحب: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام: 4 جنيهات

تأتي هذه الرسوم ضمن سياسات البنوك لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة عبر شبكات الصراف الآلي، مع تأكيد البنوك على تسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الأمان والراحة للعملاء.