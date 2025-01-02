مائل للبرودة ونشاط رياح..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

كما يشهد غدا الجمعة ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 6 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 10 درجات.