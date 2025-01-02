مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار بالمنيا

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي بالمنيا لمواطن دون وجه حق، مما أسفر عن مصرعه.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور ( شقي خطر– سبق إتهامه في 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "إتجار بالمخدرات – خطف تحت تهديد السلاح – تصنيع أسلحة – سرقة مواد بترولية - استعمال قوة – سرقة بالإكراه")، وتم استهدافه بتاريخ 31 ديسمبر الماضي في إطار إجراءات مقننة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده وورود معلومات مؤكدة تشير إلى اتخاذه مسكنه مقرا للإتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت المصادر، أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته على (كمية من مخدري "الحشيش ، الشابو" – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

ونوه إلى أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتي في إطار تزييف الحقائق وتبني إدعاءات العناصر الإجرامية لمحاولة إثارة الرأي العام بعد أن فقدت مصداقيتها.