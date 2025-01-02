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الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: رصد مخطط لجماعة الاخوان بنشر شائعات خطف الأطفال

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 رصدت المتابعة الإعلامية تنامى نشاط إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى.. حيث نشرت مقطع فيديو بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى تدعى خلاله وجود ظواهر جنائية وإنتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة "على خلاف الحقيقة".. حيث تبين من الفحص عدم ورود أية بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القناة المشار إليها لترويجهم إدعاءات كاذبة.
 

  وتهيب وزارة الداخلية المواطنين بعدم الإنسياق خلف ما يتم بثه بمثل تلك القنوات المغرضة التى تروج لمخططات الجماعة الإرهابية بهدف زعزعة الثقة فى حالة الإستقرار الأمنى التى تنعم بها البلاد.

 

 

جماعة الاخوان الارهابية وزارة الداخلية زعزعة الثقة