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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوة إسرائيلية معززة بالدبابات تتوغل في بلدة بيت ليف بجنوب لبنان

قوة عسكرية إسرائيلية
قوة عسكرية إسرائيلية
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أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، أن قوة إسرائيلية معززة بالدبابات تتوغل في أطراف بلدة بيت ليف بجنوب لبنان لأول مرة منذ التوغل البري، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن إسرائيل استهدفت ودمرت نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات في جنوب لبنان، في إطار سياستها المرتبطة بوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأنّ الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ غارات على مناطق في جنوب لبنان، وعمليات تفخيخ وتفجير، بالإضافة إلى التحليق المكثف للطائرات المسيّرة في أجواء العاصمة بيروت.

وأشار سنجاب إلى استمرار تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي بشكل متواصل فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، موضحًا أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت يوم أمس سيارة ومنزلًا في منطقة بني حيان بجنوب لبنان.

في السياق نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه المكثف على قطاع غزة ولبنان، جوًا وبرًا وبحرًا، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

قوة إسرائيلية الدبابات بلدة بيت ليف جنوب لبنان التوغل البري