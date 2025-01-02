ضمن "بداية".. استفادة 165 ألف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة ، نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى تم تنفيذها على مرحلتين في الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2024 بإشراف مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدات من خدماتها.

حيث أوضحت الدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى بإدارات (ببا ،سمسطا، بني سويف، اهناسيا) في الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر _من خلال 126 وحدة ثابتة ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر بإدارات ( الفشن ، ناصر الواسطى)، من خلال 206 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية وعيادات متنقلة تم توجيهها إلى 59 من المواقع المحرومة من الخدمة.

وبلغ إجمالي المنتفعات اللواتي استفدن من خدمات الحملة بمرحليتها"الأولى والثانية" 16585 سيدة، حيث بلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم 15495 سيدة ( 2855جدد +12653مترددات)، حيث تم صرف 1450 حبوب آحادية، و6739 حبوب مركبة ، و703 لولب هرموني ، و303 واقي ، و1200 لولب نحاسي ، و4126 حقن آحادية ، و1189 حقن مركبة ، 836 كبسولات تحت الجلد، و143 أقراص موضعية ، و389 سونار ، و101 متابعة حمل ، و740 كشف نساء، وتقديم المشورة لأكثر من 7900 سيدة

وجهت وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي تم خلالها تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة "مجاناً"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.