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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 133 حالة إشغال وتحرير 33 محضر مخالفة بكوم أمبو

حملة مكبرة علي شارع
حملة مكبرة علي شارع بورسعيد بكوم أمبو
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات داخل شارع بور سعيد بإجمالى 133 حالة إشغال، وتم مصادرة المضبوطات حيث شارك في جهود الحملة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والأقسام المختصة بالتعاون مع شرطة المرافق وذلك من أجل تحقيق السيولة المطلوبة على الوجه الأكمل.

حملة علي الأسواق 

مشاركة جهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والتراخيص

ونظمت الوحدة المحلية أيضًا حملة على الأسواق شارك فيها جهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والتراخيص حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 33 محضر مخالفة، منها 16 محضر حماية المستهلك، و9 محاضر أغذية، و2 محضر طب بيطري، و6 محاضر تموين.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حملة مكبرة شارع بور سعيد أخبار محافظة أسوان