القبض على المتهم بضرب زوجته حتى الموت بسبب خلافات أسرية بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوجته ضربا بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وفي التفاصيل، تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار كدمات وضرب بمناطق متفرقة بالجسد، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث اعتدي عليها بالضرب حتي الموت في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، كما تحفظت القوات علي والد المتهم لقيام نجله بإبلاغه بارتكاب جريمته ولم يقم بالإبلاغ عن نجله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.