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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة بني سويف: تحرير 10 محاضر مخالفات بمشآت غذائية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من  المنشآت الغذائية بمدينة سمسطا، أسفرت عن تحرير 10  محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية سارية ، علاوة على إعدام 30 كجم مواد غذائية  مختلفة متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

تحرير 10 محاضر صحية لمشآت غذائية والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية ببني سويف

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مسعد إبراهيم مراقب أول أغذية ،ومفتشي أغذية :نصر فيلبس ، محمد نادي ، محمد حمدي.

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