فتح باب التقدم لدفعة جديدة بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي

الخميس 02/يناير/2025 - 12:11 م

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في فتح باب التقدم للمنحة المجانية للدراسة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي، وذلك في إطار خطة الوزارة لصون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، وتحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتتضمن شروط الاشتراك بالمنحة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية مع اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية.

ومن المقرر أن تكون الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة.

ويتم التقديم وذلك حتي 30 يناير 2025، من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص https://www.cdf.gov.eg/?q=node/20231 يذكر أنه يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة بالمدرسة، مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين المصريين.

كما تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني الخط، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذا تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

وجاءت فروع مكتبة مصر العامة كالتالي: الجيزة، بورسعيد، الغردقة، بنها، أسوان، أسيوط وبيت السحيمي بالقاهرة ومركز جمال عبد الناصر بمنطقة باكوس بالإسكندرية.