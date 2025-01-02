شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، باستشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في المخيم.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 15 مواطنا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، 11 منهم في خان يونس.

كما أصيب طفل فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جيوس، شرق قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر (14 عاما) في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى. و"الطفل أصيب بالرصاص الحي قرب جدار الفصل والتوسّع العنصري في بلدة جيوس، ووصفت مصادر طبية إصابته بالمتوسطة".

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأغلقت شارع القدس - الخليل أمام مرور المركبات، وحركة تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين، خاصة أصحاب المحلات التجارية، دون أن يبلغ عن دهم منازل، أو اعتقالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45 ألفا و553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108 ألاف و379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.