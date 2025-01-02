إعدام 345 كيلو جرام سلع غذائية منتهية الصلاحية في دمياط

نجحت مديرية التموين في دمياط في إعدام ٣٤٥ كيلو جرام مواد غذائية و ٤٩ مواد سائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تحرير ٣٢٧ محضر للمخالفين خلال الحملات المُنفذة على مدار ديسمبر الماضى.



جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط حول نتائج الحملات المُنفذة على الأسواق والمنشآت الغذائية طوال شهر ديسمبر الماضى والتى تم تنفيذها بالاشتراك بين الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أسفرت تلك الحملات التى استهدفت مراكز ومدن المحافظة، عن إعدام ٣٤٥ كجم مواد غذائية متنوعة و ٤٩ لتر مواد سائلة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير ٣٢٧ محضرا لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة ، وعدم وجود شهادات صحية ، وكذلك عدم وجود تراخيص ، وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وشنت مديرية التموين دمياط حملات تموينية مكثفة استمرت خلال النصف الأول من شهر ديسمبر والتي اسفرت عن تحرير ٦٠٦ محاضر للمخالفين ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز.

وتمكنت مديرية التموين دمياط من ضبط ٢٣ كيلو جرام بسطرمة مجهولة المصدر وإعدام ٣٨ كجم مواد غذائية لتغير خواصها خلال حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الغذائية برأس البر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بالمتابعة المستمرة على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتأكد أيضًا من صلاحيتها وسلامتها للحفاظ على صحة المواطنين، تم إطلاق حملة مشتركة بالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مديريتى التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك، استهدفت المرور على المنشآت الغذائية بمدينة رأس البر، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ كجم بسطرمة مجهولة المصدر و إعدام ٣٨ كجم مواد غذائية لتغير خواصها ، علاوة على تحرير محاضر جنح للنظافة والشهادات الصحية للمنشآت المخالفة .