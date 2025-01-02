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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تفاصيل انطلاق الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025| شاهد

تفاصيل الدورة ال56
تفاصيل الدورة ال56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تحضيراتها لانطلاق الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المزمع إقامته في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

ويشهد المعرض برنامجًا ثقافيًا حافلًا، ويمتد عبر 7 قاعات مخصصة للفعاليات، إضافة إلى صالة كاملة لكتب وأنشطة الأطفال، كما ستقام العروض الفنية على مسرحين، وتتصدر القاعة الرئيسية فعاليات الحوار الفكري مع شخصيات مصرية وعربية بارزة ومؤسسات ذات أدوار وطنية بارزة.

وستتضمن الندوات تسليط الضوء على الشخصيتين المكرمتين هذا العام، من خلال استعراض إبداعاتهما الأدبية ومنجزاتهما الفكرية.

سيُفتتح المعرض رسميًا يوم الخميس 23 يناير، بينما تُفتح أبوابه للجمهور اعتبارًا من الجمعة 24 يناير، وستمتد ساعات الزيارة من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الخميس والجمعة، حيث يستمر استقبال الزوار حتى التاسعة مساءً.

https://youtube.com/shorts/jui_2FVxc8w

 

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