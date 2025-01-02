أكاديمية الفنون تحصد المراكز الأولى في مسابقة مكين لمكافحة التدخين

شاركت أكاديمية الفنون تحت إشراف الدكتور غادة جبارة، رئيس الأكاديمية في مسابقة مكين لمكافحة التدخين - الدورة الثانية 2024، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على المشاركة المجتمعية والتوعية ببعض اضرار العادات السلبية.

وفاز عرض العرائس "فرحة" بالمركز الأول فكرة الدكتورة غادة جبارة فى مجال الأفلام الطويلة والمسلسلات والمسرحيات كذلك حصل عرض "الأراجوز والتدخين" على المركز الثاني.

التوعية من خلال الفن

وأعربت جبارة عن سعادتها بفوز الأكاديمية بالمراكز الأولى وسط مشاركات عربيه ضخمة مع بداية عام 2025، مؤكدةً أن الجائزة ستكون داعما قويا لنشر نمط وأساليب الحياة الصحية والتوعية بذلك من خلال الفن.

وتوجهت بالشكر لشركاء النجاح بالأكاديمية وهم الدكتور حسام محسب المستشار الفني والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية بالمعهد العالي للفنون الشعبية والمشرف على عرض "الأراجوز والتدخين".

جائزة مكين لمكافحة التدخين

يذكر أن" مكين" هي جائزة يتم إطلاقها بصفه دورية كل عام وتمنح للمؤسسات والأفراد الذين يشاركون بأفضل أنشطة أو انجازات تدعم الحياة الصحية ومكافحة التدخين وتضم الجائزة هذا العام أحد عشر مسارًا أبرزها المجال الأدبي والفني الذي يحتوي على العديد من المسارات الفرعي مثل مجال الفيلم القصير، الرسوم المتحركة، المسرح، الجرافيك.