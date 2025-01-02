صندوق التنمية الثقافية يحتفي بالذكرى الـ111 على ميلاد الفنان الكبير حسين بيكار

في لفتة تقديرية، نوه قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن برنامجه الثقافي والفني لشهر يناير ٢٠٢٥، عن تقديره لكل من تولى رئاسة الصندوق على مدار 35 عاما مضت، مع الإشارة إلى الاحتفاء بالذكرى (١١١) على ميلاد الفنان الكبير حسين بيكار ..

كان الصندوق قد انشىء بالقرار الرئاسي رقم (٤٩٠) لعام ١٩٨٩، بهدف "تنمية الثقافة ورفع الخدمة الثقافية وتحقيق كفاءتها، وكذلك وضع الخطة اللازمة للمشاركة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية"، الى أن تم فصل قطاع الآثار عن وزارة الثقافة عام ٢٠١١ ..

تعاقب على رئاسة صندوق التنمية الثقافية مجموعة بارزة من الأكاديميين والفنانين، هم بالترتيب : الكاتب سمير غريب، الاستاذ صلاح شقوير، الاستاذ ايمن عبد المنعم، ا.د. احمد مجاهد، ا.د. حسين الجندي، م. محمد ابو سعدة، الفنان خالد جلال، ا.د. نيفين الكيلاني، المخرج د. احمد عواض، ا.د. فتحي عبد الوهاب، ا.د. هاني ابو الحسن سلام، ا.د. وليد قانوش.

من جانبه أكد المعماري حمدي السطوحي رئيس الصندوق الحالي أن تأسيس الصندوق ذاته كان لاستهداف ومواجهة العديد من التحديات بكيان ذكي وفعال يتسم بالديناميكية، واصفاً من تولوا إدارة القطاع بالشخصيات المؤثرة التي اجتهدت كثيراً خلال توليهم للمسئولية وسعت لتحقيق الهدف المنشود، معبراً عن انه يجرى العمل على استرجاع تأثيره السابق، متخذين خطوات لانطلاقه جديدة وفعاله خلال العام الجديد

وحول الاحتفاء بذكرى ميلاد الفنان (بيكار) أضاف "سطوحي" أن الإحتفالية ستكون بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وتنقسم إلى جزئين: الأول ستستضيفه دار الأوبرا المصرية في أمسية عن الحالة المُلهمة لإنقاذ معبد أبو سمبل، وعرض للفيلم النادر "العجيبة الثامنة" من إخراج المخرج العالمي "جون فيني"، وتضمن أكثر من 80 لوحة لبيكار، عندما كلفهما د. ثروت عكاشة بتوثيق معبدي أبو سمبل قبل الإنقاذ عن طريق النقل.

جدير بالذكر ان صاحب فكرة إنقاذ معبدي أبو سمبل عن طريق التقطيع ثم النقل، هو النحات دكتور أحمد عثمان مؤسس كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية.