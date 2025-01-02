القبض على المتهم بدهس طفل ورجل في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بدهس رجل وطفل بأحد شوارع المعادي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص بأنه حال عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة المعادي صحبة نجله 4 سنوات وشخص آخر اصطدمت بهم سيارة مجهولة مما أدى إلى وفاة نجله وإصابة الشخص الآخر ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.