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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بدهس طفل ورجل في المعادي

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بدهس رجل وطفل بأحد شوارع المعادي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص بأنه حال عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة المعادي صحبة نجله 4 سنوات وشخص آخر اصطدمت بهم سيارة مجهولة مما أدى إلى وفاة نجله وإصابة الشخص الآخر ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إجراء التحريات السيارة القبض على شخص