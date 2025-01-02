محافظ الدقهلية يأمر بتوزيع 500 حاوية نظافة على عدد من المراكز والمدن.. صور

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الخميس، بتوزيع 500 حاوية جديدة لجمع القمامة كمرحلة أولى على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد.



وشدد محافظ الدقهلية على سرعة توزيع الحاويات الجديدة على عدد من المراكز والمدن والأحياء كمرحلة أولى شملت، حي شرق المنصورة، حي غرب المنصورة، مركز المطرية، مركز دكرنس، الجمالية ،تمي الامديد، السنبلاوين، جمصه، بلقاس ، شربين ، نبروه، ميت سلسيل، أجا ،طلخا، على أن يقوم رئيس كل مركز وحي بتوزيعها وفقا لأولويات العمل لديه.



وأكد "مرزوق" أن الهدف من توزيع صناديق القمامة على المراكز والمدن يأتي للحفاظ على النظافة العامة ودعم منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى، مشيرا إلى أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين من خلال الالتزام بإلقاء القمامة بأماكنها المخصصة وعدم القائها بالطرقات والجزر الوسطى.

وقام المحافظ بمعاينة الحاويات الجديدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات التصنيع وكفاءتها في العمل ضمن منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، و محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، و أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة.

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