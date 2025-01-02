اعتماد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة مطوبس

اعتمد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، المخطط التفصيلي المعدل لمدينة مطوبس، بعد تحديثه من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم اعتماد المخطط التفصيلي المعدل في ضوء المخطط الاستراتيجي المعدل لمدينة مطوبس، والذي تم زيادة قيد الارتفاع فيه إلى مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا، مما يعكس التطور العمراني والتنموي للمدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التحديث تضمن مراجعة شاملة لجميع استعمالات الأراضي داخل الحيز العمراني المعتمد، بما يشمل شبكة الطرق، والخدمات، والإسكان، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها أو المخطط لها.

وأوضح، أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على المدينة خلال الفترة الماضية لضمان توافق المخطط مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات المنظمة لذلك، تسهيلًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الخاصة بأعمال البناء للحد من العشوائيات والبناء المخالف.

1000040500

1000040496