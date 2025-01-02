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الخميس 02 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيدان في غارة للاحتلال على جباليا البلد شمالي قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفاد إعلام فلسطيني، اليوم الخميس، بسقوط شهيدان في غارة للاحتلال على جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان، أمس الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين قرب دوار الحلبي في جباليا البلد، شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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