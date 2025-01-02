حزب المؤتمر يفتتح مقر أمانة القاهرة السبت المقبل

تفتتح أمانة القاهرة بحزب المؤتمر أحدث مقراتها قطاع شرق القاهرة " أمانة التجمع الأول"، وذلك بناءً على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بالعيد السنوي لأمانة القاهرة، فيلا رقم 124 بالمنطقة الرابعة، شرق الأكاديمية، بالتجمع الأول، في تمام الساعة الخامسة مساءً السبت القادم، وذلك بحضور قيادات بارزة في الحزب وعدد من الشخصيات العامة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، ونواب رئيس الحزب بالإضافة إلى القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين أمانة القاهرة.

ويشهد الحفل حضورًا كبيرًا من أعضاء الحزب وممثلي المجتمع المحلي، وسط أجواء احتفالية تعكس رؤية الحزب التي تدعم الوطن والقيادة السياسية.

ويأتي افتتاح المقر الجديد ضمن جهود حزب المؤتمر لتعزيز تواصله مع المواطنين وتوسيع أنشطته وخدماته في مختلف مناطق العاصمة، بما يعكس التزامه بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية.