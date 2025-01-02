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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سقوط شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في شارع الشعف شرق غزة

مسيرة اسرائيلية
مسيرة اسرائيلية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتقاء شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في شارع الشعف شرق مدينة غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

واستشهد مواطنان، أمس الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرة مُسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب دوار الحلبي في جباليا البلد، شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مسيرة إسرائيلية شارع الشعف غزة قصف الاحتلال