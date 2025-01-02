دوري أبطال إفريقيا.. كولر والشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت الجزائر، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد 5 جويلية الذي يستضيف المباراة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة شباب بلوزداد التي تقام غدًا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق برحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى الجزائر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة المستبعدين كل من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.