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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يستأنف تدريباته لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

الفريق المصري أثناء
الفريق المصري أثناء تدريباته
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يستأنف الفريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، اليوم الخميس، تدريباته على استاد الكلية الحربية، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق خلال اليومين الجاريين، لمباراته أمام فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الـ22 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

المصري في الدوري

وكان الفريق المصري قد خاض آخر مبارياته في الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، أمام فريق سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمل فريق ليصبح رصيد الفريق المصري في ترتيب جدول البطولة 12 نقطة.

وكان قد حافظ نادي الزمالك على صدارته في مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة.

وتراجع النادي المصري للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.

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