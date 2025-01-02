فى نقاط.. كل ما تريد معرفته عن الدورة الـ56 لمعرض الكتاب قبل انطلاقه

مع اقتراب موعد انطلاق الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي من المقرر أن يُعقد من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص موقع "البوابة نيوز" على توضيح ملامح فعاليات المعرض للقراء ورواد المعرض للتسهيل عليهم عملية البحث، في النقاط التالية:

تُعد سلطنة عمان هي ضيف شرف المعرض لهذا العام

اختيار الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر، ليكون شخصية المعرض

اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون شخصية معرض الطفل

مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية

برنامج ثقافي وفني مُتنوع سيُقام على هامش المعرض طوال أيامه.

تخصيص مساحات خاصة للنشر الرقمي والمحتوى الإلكتروني.

يوفر المعرض خدمات النقل الجماعي من وإلى موقع المعرض عبر حافلات خاصة.

تتوفر نقاط طبية مجهزة بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توافر الإسعافات الأولية في مواقع متفرقة داخل المعرض.

يتعاون المعرض مع البريد المصري لتوصيل الكتب إلى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات مثل وصلها والإيزى بوكس والبريد السريع، مما يتيح للزوار شحن الكتب بسهولة.

وتستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لتقديم العديد من إصداراتها الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من إصداراتها في جميع مجالات المعرفة، كما تواصل الهيئة تحضير برنامج ثقافي وفني مُتنوع سيُقام على هامش المعرض طوال أيامه.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضورًا كبيرًا من الكتاب والمثقفين والقراء من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.