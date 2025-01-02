عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن عشرات المستعمرين من بينهم الحاخام المتطرف "يسرائيل شليطا" اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستعمر الأقصى.

ووثق التقرير الشهري لوزارة الأوقاف والشؤون الدّينية حول انتهاكات الاحتلال ومستعمريه لدور العبادة، 22 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر ديسمبر الماضي.