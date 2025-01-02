دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

بعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الخميس بأحد الفنادق بالعاصمة الجزائرية، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويحضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني سمير عدلي، المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، الإداريان بالفريق.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد غدا الجمعة في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق برحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وسافرت بعثة الأهلي إلى الجزائر أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد