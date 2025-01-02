من هو منفذ حادث الدهس في نيو أورلينز الأمريكية؟

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 15 شخصًا وإصابة 35 آخرين بعد أن قام رجل بدهس حشد كبير في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

من هو منفذ حادث الدهس؟

حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي هوية منفذ عملية الدهس على أنه شمس الدين جبار، البالغ من العمر 42 عامًا، وهو من قدامى المحاربين في الجيش ومواطن أمريكي من ولاية تكساس.

وتم العثور على علم مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي في السيارة التي كان يقودها جبار، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في صلة جبار بالجماعات الإرهابية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلعه على الهجوم، لافتًا إلى أن المشتبه به حمل مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "قبل ساعات فقط من الهجوم" تشير إلى أنه مستوحى من داعش وعبر عن "رغبته في القتل"، كما تم العثور على متفجرات مشتبه بها في المنطقة، وأيضا تم العثور على مسدس به كاتم للصوت.

وعمل جبار في أدوار مختلفة في الجيش الأمريكي، بما في ذلك الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، قبل تسريحه، وخدم في أفغانستان من فبراير 2009 إلى يناير 2010.

وفي مقطع فيديو نشر في عام 2020، قال جبار إن الفترة التي قضاها في الجيش علمته "معنى الخدمة العظيمة وما يعنيه أن تكون مستجيبا وأن تأخذ كل شيء على محمل الجد".

ودرس جبار في جامعة ولاية جورجيا من 2015 إلى 2017، وتخرج بشهادة في أنظمة معلومات الكمبيوتر.

وتزوج مرتين، انتهى زواجه الأول في عام 2012 واستمر زواجه الثاني من 2017 إلى 2022.

كما عمل أيضا في مجال العقارات، وكان يحمل ترخيصا انتهت صلاحيته في عام 2021، وكان لديه سجل جنائي يتعلق بجرائم المرور والسرقة.

وكانت الشاحنة الصغيرة التي كان يقودها كهربائية ويعتقد أنها استأجرت في تكساس عبر تطبيق يسمى "Turo".