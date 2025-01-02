دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي بالجزائر على ملعب "5 جويلية"

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي على ملعب “5 جويلية” في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي وشباب بلوزداد غدًا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وينطلق مران الأهلي الرئيسي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومن المنتظر أن يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة للبطولة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد غدا الجمعة في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق برحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وسافرت بعثة الأهلي إلى الجزائر أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد