"المراوغة المعرفية" تقنية تقلل التوتر والتفكير وتحسن جودة النوم

المراوغة المعرفية هي تقنية نفسية تهدف إلى تغيير الأنماط التقليدية للتفكير بهدف تهدئة العقل وتقليل التوتر أو القلق، تُستخدم هذه التقنية بشكل شائع لتحسين جودة النوم أو لتحقيق الاسترخاء، حيث تعتمد فكرتها الأساسية على تشتيت الذهن من خلال التفكير في أمور عشوائية وغير مترابطة، وهذا النهج يجعل من الصعب على العقل التركيز على الأفكار المقلقة أو المسببة للتوتر.

وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عن المراوغة المعرفية وفقا لـPsychology Today.

نهج المراوغة المعرفية:

طُور هذا النهج بواسطة الدكتور لوسيان دالير، المتخصص في علوم النوم، بهدف مساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم أو الذين يعانون من الأفكار المزعجة، ويقوم النهج على إشغال العقل بنشاط ذهني بسيط وممتع وغير مرهق، مما يقلل من التفكير المفرط ويبطئ النشاط العقلي.



استخدامات المراوغة المعرفية:

1. تحسين النوم:

• تُعد التقنية مفيدة بشكل خاص لمن يعانون من الأرق أو صعوبة النوم بسبب التفكير المفرط.

• من خلال تشتيت العقل بأفكار عشوائية، يصبح من السهل على الشخص الاسترخاء والنوم.

2. إدارة التوتر والقلق:

• تساهم في تخفيف التوتر من خلال تركيز العقل على أفكار بسيطة وغير مترابطة بدلاً من الانشغال بالأفكار السلبية.

3. زيادة التركيز:

• يمكن استخدامها كأداة لتصفية الذهن قبل أداء مهام تتطلب تركيزًا عاليًا.

4. تعزيز الإبداع والتفكير الحر:

• التفكير العشوائي قد يؤدي إلى ظهور روابط جديدة وأفكار إبداعية.

5. إعادة ضبط العقل:

• تُستخدم أحيانًا لإعادة تهدئة العقل بعد يوم مرهق أو تجربة عاطفية صعبة.

كيفية تطبيق نهج المراوغة المعرفية:

1. اختيار كلمة عشوائية:

• اختر كلمة بسيطة وحيادية مثل “قطة” أو “ماء”.

• الكلمة يجب أن تكون غير مثيرة لأي أفكار سلبية.

2. إعادة ترتيب الكلمات أو التفكير في كلمات مشابهة:

• تخيّل كلمات تبدأ بنفس الحرف أو ترتبط بالكلمة الأصلية.

3. التفكير العشوائي وغير المنطقي:

• تخيّل مشاهد غير مترابطة بناءً على الكلمة المختارة، مثل قطة تطير في السماء أو قطة على شاطئ البحر.

• الهدف هو كسر الروتين العقلي ومنع التركيز على المشكلات.

4. التكرار حتى الوصول للاسترخاء:

• استمر في هذه العملية حتى تشعر بالنعاس أو هدوء العقل.

فوائد نهج المراوغة المعرفية:

1. التخلص من التفكير السلبي:

• يساعد في استبدال الأفكار المقلقة بأفكار خفيفة وغير مترابطة.

• على سبيل المثال: التفكير في أسماء عشوائية للفواكه أو الأماكن.

2. تشتيت العقل بالعشوائية:

• التركيز على كلمات أو أفكار غير مترابطة يمنع العقل من الاستمرار في التفكير المركّز حول الأمور المزعجة.

• يمكن استخدام تطبيقات مخصصة أو قوائم عشوائية لدعم هذه الفكرة.

3. تهيئة الدماغ للاسترخاء:

• تقليل نشاط التفكير المنظم يساعد في تهدئة القشرة الأمامية للدماغ، المسؤولة عن التفكير المنطقي، مما يُعِدّ الدماغ للنوم أو يقلل من الإجهاد.

تطبيقات للمراوغة المعرفية:

• يمكن استخدام تطبيقات مثل MySleepButton الذي طوّره الدكتور دالير.

• يمكن أيضًا ممارسة التقنية يدويًا باستخدام الخيال الإبداعي دون الحاجة إلى تطبيقات.

تُعد المراوغة المعرفية أداة فعّالة للتعامل مع القلق والتوتر، وهي خيار مثالي لمن يبحثون عن وسيلة لتحسين النوم أو الاسترخاء بشكل طبيعي وبسيط.