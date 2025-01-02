مياه الشرب تنفذ مشروعات بنحو 2 مليار جنيه في الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المشروعات، والخدمات، التي قدمتها شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، للمواطنين خلال عام 2024، والتي استعرضها تقرير المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالشركة بمختلف قطاعاتها، مطالبا جميع العاملين، ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للمشروعات، قد انتهت خلال العام المالي 2023/2024 من تنفيذ عدد من المشروعات، بتمويل من وزارة الإسكان، بتكلفة إجمالية 265 مليون جنيه، شملت مشروع إحلال وتجديد محطة رفع دفنو بقيمة تقديرية 37 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد ATS الخاص بمحطة معالجة صرف صحي قحافة، بقيمة تقديرية 10 ملايين و780 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي طامية1 بقيمة تقديرية 5 ملايين جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوريد والإشراف على تركيب طلمبات غاطسة لمحطات أبوكساه وطامية وأبو جندير والعامرية، بقيمة تقديرية 4 ملايين و500 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي أبو جنشو "أبشواي 3" بقيمة تقديرية 27 مليون جنيه، ومشروع استكمال إحلال وتجديد محطة معالجة سنهور القبلية، بقيمة تقديرية 23 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد خط انحدار صرف صحي شارع بطل السلام، بقيمة تقديرية 22 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة معالجة صرف صحي قحافة بقيمة تقديرية 528 ألف جنيه، ومشروع توصيل صرف صحي المنطقة الموردة بقرية العجميين، بقيمة تقديرية مليون و362 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد رافع مياه هوارة عدلان واللاهون، بقيمة تقديرية 12 مليونا و903 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع صيانة الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية بمحطة رافع صرف صحي الغابة الشجرية بأبو ديهوم، بقيمة تقديرية 4 ملايين و550 ألف جنيه، ومشروع إحلال وتجديد المهمات المدنية والكهروميكانيكية بمحطة رفع صرف صحي الحامولي بمركز يوسف الصديق بقيمة تقديرية 7 ملايين و524 ألف جنيه، ومشروع توريد وتركيب أجهزة قياس تصرف وإنشاء غرف خرسانية وغرف صاج بقيمة تقديرية 14 مليون ألف جنيه، ومشروع مد وتدعيم عزبة الصبيحات بقرية كفر محفوظ مركز طامية، بقيمة تقديرية مليون و44 ألف جنيه، ومشروع توريد وتركيب أغطية فايبر جلاس بمحطة قحافة بقيمة تقديرية مليون و700 ألف جنيه.

كما تم نهو كل من مشروع تأهيل محطة معالجة مياه صرف صحي قصر رشوان بقيمة تقديرية 12 مليونا و546 ألف جنيه، ومشروع تلافي ملاحظات محطة معالجة سنهور البحرية بقيمة تقديرية 6 ملايين و310 ألاف جنيه، استعدادًا لتشغيلهما، ومن المنتظر نهو وبدء تشغيل محطة معالجة صرف صحي شكشوك وهي إحدى مشروعات الدولة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خلال أيام، بقيمة إجمالية نحو 500 مليون جنيه مصري.

كما أشار التقرير إلى قيام الإدارة العامة للتنفيذ الذاتي، بالإنتهاء من تنفيذ العديد من الأعمال في قطاعي المياه والصرف بتكلفة إجمالية وصلت إلى 41 مليونا و367 ألف جنيه خلال عام 2024، ففي قطاع المياه وبتكلفة إجمالية تصل إلى 24 مليونا و693 ألف جنيه، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه، ونقل توصيلات منزلية على خطوط جديدة، وتنفيذ وصلات منزلية، وإنشاء روافع، ومد وتدعيم خطوط مياه، بمختلف مراكز المحافظة بقيمة إجمالية 18 مليونا و129 ألف جنيه، منها 2 مليون جنيه بمدينة الفيوم، و11 مليونا و385 ألف جنيه بقرى مركز الفيوم ومن ضمنها ما قيمته 4 ملايين و500 ألف لإنشاء رافع مياه بقرية تلات، لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرية وتوابعها، وفي مركز إطسا 2 مليون و133 ألف جنيه، وفي مركز سنورس بقيمة 3 ملايين و719 ألف جنيه، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال التي تم تنفيذها بمركز طامية مليون و742 ألف جنيه، وفي مركز يوسف الصديق بتكلفة إجمالية 798 ألف جنيه، وفي مركز أبشواى 875 ألف جنيه.

وفي قطاع الصرف، تم تنفيذ أعمال تغيير وصلات، وإحلال وتجديد، وإصلاح كسور بخطوط الطرد، بتكلفة إجمالية 18 مليونا و592 ألف جنيه، منها تنفيذ أعمال بمدينة الفيوم بتكلفة إجمالية مليون و703 ألاف جنيه، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ الأعمال بقرى مركز الفيوم 9 ملايين و186 ألف جنيه، وبمركز سنورس مليون و173 ألف جنيه، وبمركز طامية 871 ألف جنيه، وبمركز أبشواى مليون و143 ألف جنيه، وبمركز يوسف الصديق 2 مليون و991 ألف جنيه، كما تم الإنتهاء من تنفيذ وصلات منزلية صرف صحي بمدينة يوسف الصديق، وقريتي الصعيدي والعزب بمركز الفيوم، والسعيدية بسنورس، وجارى تنفيذ وصلات بقرية سنرو مركز أبشواي، بتكلفة إجمالية 18 مليونا و592 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من 70 % من الأعمال بالقرية.

وكشف التقرير عن قيام قطاع الشؤون المالية والإدارية بعمل صيانات لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والسيارات، بتمويل ذاتي قدره 98 مليونا و645 ألف جنيه، شملت عمل صيانة وتوفير قطع غيار لعدد 27 محطة مياه رئيسية، ونقالي، ووحدات مرشحة، بالإضافة لأعمال صيانة المعامل والمخازن والورش وشبكات المياه، وتوفير قطع غيار لعدد 222 محطة معالجة ومحطات رفع وشبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة، وعمل صيانة لعدد 280 سيارة.

كما شملت الأعمال، طرح واستكمال وتنفيذ مشروعات صرف صحي ضمن خطة صرف صحي المحليات، بتكلفة إجمالية 532 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 90 %، كما تم تنفيذ 80 % من خطة الإحلال والتجديد لمياه الشرب بتكلفة 94 مليون جنيه، وطرح واستكمال خطة الإحلال والتجديد للصرف الصحي بتكلفة 130 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من العديد من أعمال المبادرة "حياة كريمة" وتم تنفيذ 80% من الخطة، بتكلفة إجمالية 2مليار و700 مليون، والانتهاء من طرح بعض أعمال مشروعات القرض الأوروبي بتكلفة 395 مليون يورو، بنسبة تنفيذ 38% من الخطة.

فيما قام قطاع التخطيط، بتنفيذ أعمال الرفع المساحي، ودراسة الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، بشأن خدمة الصرف الصحي، حيث قام بدراسة 50 شكوى، وإجراء أعمال الرفع المساحي اللازمة لدراستها، كما يقوم القطاع بعمل مناطق تخفيض الفاقد الفيزيائي (DMZs) والتي عملت على تخفيض نسبة الفاقد في مياه الشرب من 35% عام 2022 إلى 28% بنهاية عام 2024، وقامت الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالاستجابة لشكاوى المواطنين وطلبات المقايسات بإجمالي 197 طلبا وشكوى متعلقة بالمياه والصرف، كما قامت إدارة الدعم الفني بتركيب وصيانة العدادات، بإحلال وتركيب وفحص عدادات المياه لعدد 20500 مستفيد، وقامت الإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي بعمل الدراسات الهيدروليكية اللازمة لتنفيذ 45 منطقة تعاني من ضعف مياه الشرب بمختلف مراكز المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لتحسين خدمة مياه الشرب.

كما أشار التقرير، إلى قيام قطاع المعامل بالشركة، بتقديم العديد من الخدمات منها، مراقبة الجودة المستمرة لجميع المحطات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتجميع وتحليل أكثر من 399 ألف عينة من جميع المراحل بالمحطات الرئيسية والوحدات المرشحة، وشبكات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمنشآت الصناعية، وتزويد المعامل بأجهزة حديثة، وزجاجيات، وكيماويات، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل، وإعادة تأهيل وتجهيز معملي محطتي معالجة الصرف الصحي بقريتي مطرطارس وقصر رشوان، ومتابعة كفاءة التشغيل بالمحطات، كما تم عقد عدد من الشراكات مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، للحفاظ على البيئة، وتطهير الخزانات الخاصة ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، والمدارس، وعمل المسح البيئي والظاهري لمصادر محطات مياه الشرب بشكل دوري، للتأكد من سلامتها، وتقييم جودة المياه قبل وصولها لمحطات مياه الشرب.

كما يهتم القطاع بدعم الباحثين علميا ومعمليا في مجال تحاليل المياه، والأبحاث العلمية التي تخدم المجال، بالإضافة للمشاركة المجتمعية الفعالة في تدريب طلاب الجامعات، وتقديم الدعم الفني والعلمي لمشاريع طلاب مدرسة المتفوقين، والباحثين، وإعداد خطة سلامة ومأمونية مياه الشرب، وغيرها من الأعمال.

وفي القطاع التجاري، تم تطوير فرع إيرادات وخدمة عملاء أبشواي، وجاري تطوير فرع مركز ومدينة الفيوم، والتعاقد على إنشاء فرع مركز ومدينة يوسف الصديق، وكذا دمج البيانات الأساسية لفرعي مركزي الفيوم وإطسا، لإنشاء بيانات مركزية، تمهيدا للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، كما تم تفعيل البرنامج الموحد لخدمة العملاء CRM، وبيع 60 ألف قطعة موفرة للعملاء والتعاقد على شراء 60 ألف قطعة أخرى لبيعها للعملاء بالفروع التجارية للشركة، كما تم توقيع بروتوكول جديد لتعزيز القرض الدوار، وعقد بروتوكول مع 68 جمعية لتوصيل المياه والصرف إلى القرى الأكثر احتياجاً، والبدء في التعاقد على توصيلات الصرف الصحي لعدد من قرى حياة كريمة.

كما تم تفعيل طابعة الفواتير بمراكز الفيوم واطسا وسنورس وطامية، كما تم التعاقد وتفعيل منظومة (POS) بعدد 12 ماكينة للفروع التجارية للتسهيل على العملاء في السداد، وتفعيل 6 مراكز شحن بالفروع لخدمة العدادات مسبق الدفع، وتفعيل منظومة السداد عن طريق شركة (فوري وخالص) لسداد فواتير المياه، كما تم ضبط عدد 18196 توصيلة مخالفة، والتعاقد مع 22592 مشترك جديد لمياه الشرب، و8041 بخدمة الصرف الصحي، وحل 7884 شكوى من المواطنين تم حلها من قبل خدمة العملاء.

كما قامت إدارة العلاقات العامة والتوعية والإعلام، بالتعامل مع عدد 41117 شكوى من المواطنين عن طريق الخط الساخن 125 وشكاوى بوابة مجلس الوزراء، واستقبال عدد 90 زيارة من طلاب المدارس والجامعات، كما قامت بتنفيذ 21 استطلاع رأي، وتنظيم 34 حملة توعية ميدانية، و7 قوافل مائية، و15 قافلة طبية، فضلا عن التغطية الإعلامية، والمشاركة في العديد من الفعاليات التي نفذتها إدارات الشركة المختلفة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ الوصلات المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 11059 وصلة.

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