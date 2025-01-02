جيش الاحتلال: مقتل891 عسكريا وإصابة 5 آلاف منذ 7 أكتوبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل891 عسكريا في الخدمة النظامية والاحتياطية وإصابة 5 آلاف و569 منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن آلاف الجنود انسحبوا من الأدوار القتالية بسبب اضطرابات نفسية، كما شهدت صفوفه ارتفاعًا حادًا في حالات الانتحار، حيث انتحر 28 جنديًا خلال فترة الحرب.

وأظهرت الإحصائيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي أنه في عام 2023، بلغ عدد القتلى من الجنود 558، بينما قُتل 363 جنديًا في عام 2024.

ومن بين هذه الأرقام، لقي 329 ضابطًا وجنديًا مصرعهم في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في حين قُتل 390 آخرون منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

كما أشارت الإحصائيات إلى مقتل 50 ضابطًا وجنديًا خلال العملية البرية في لبنان، و27 آخرين نتيجة الهجمات الصاروخية على مستوطنات شمال إسرائيل، بالإضافة إلى مقتل 11 ضابطًا وجنديًا في الضفة الغربية.