الصحة تدعم مستشفى شبراهور وميت غمر في الدقهلية بجهازي أشعة جديدين

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وصول جهازي أشعة من وزارة الصحة لمستشفى ميت غمر وشبراهور لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأوضح مدكور، في بيان اليوم، أن مستشفى ميت غمر استقبلت جهاز للرنين المغناطيسى فى حين وصل مستشفى شبراهور جهاز أشعة مقطعية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر

ومن المقرر أن تكون الأجهزة متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها.

يشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة.

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