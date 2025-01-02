ads
الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الصحة تدعم مستشفى شبراهور وميت غمر في الدقهلية بجهازي أشعة جديدين

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وصول جهازي أشعة من وزارة الصحة لمستشفى ميت غمر وشبراهور  لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.
وأوضح مدكور، في بيان اليوم، أن مستشفى ميت غمر استقبلت جهاز للرنين  المغناطيسى فى حين وصل مستشفى شبراهور جهاز أشعة مقطعية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر
ومن المقرر أن تكون الأجهزة  متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها. 
يشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة.

txt

صحة الدقهلية: ختام ورشة تدريبية على مكافحة مرض التراكوما

WhatsApp Image 2025-01-02 at 10.21.32 AM
WhatsApp Image 2025-01-02 at 10.21.32 AM
WhatsApp Image 2025-01-02 at 10.21.33 AM
WhatsApp Image 2025-01-02 at 10.21.33 AM
WhatsApp Image 2025-01-02 at 10.21.30 AM
WhatsApp Image 2025-01-02 at 10.21.30 AM
أشعة مقطعية الخدمات الطبية الدكتور خالد عبد الغفار الرعاية العلاجية السي صحة الدقهلية محافظة الدقهلية مديرية الشئون الصحية بالدقهلية مستشفى ميت غمر وزارة الصحة