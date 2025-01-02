صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية أولى جلسات 2025

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعة، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، أولى جلسات عام 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.53%، ليصل إلى مستوى 29,896.79 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.77%، وصولًا إلى مستوى 3,110.04 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.6%، مسجلًا 13,157.37 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.86%، وصولًا إلى 8,213.01 نقطة، كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.86%، ليصل إلى مستوى 11,314.45 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 37,026.61 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.85%، وصولًا إلى 6,625.56 نقطة.