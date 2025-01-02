التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو.. حقيقة أم شائعة؟

زعمت تقارير أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة تسمم، فيما يشبه "محاولة اغتيال" تركته "يكافح من أجل التنفس".

تسميم بشار الأسد

تأتي هذه الأخبار وسط شائعات بأن زوجة الأسد أسماء تسعى إلى الطلاق، بحسب ما أوردته صحيفة الصن البريطانية.

وزعمت مصادر بحسب الصحيفة أن بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم، لكن الحساب عبر الإنترنت General SVR - الذي يُفترض أنه يديره جاسوس كبير سابق في روسيا - يقول إنه أصيب بالمرض يوم الأحد.

ويزعم أن الأسد، 59 عامًا، طلب المساعدة الطبية ثم بدأ على الفور تقريبًا في "السعال بعنف والاختناق".

اغتيال بشار الأسد

وقال المصدر: "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن محاولة اغتيال جرت"، مضيفا أن الأسد تلقى العلاج في شقته، ومن المفترض أن حالته استقرت يوم الاثنين.

وأفادت الصن البريطانية أن الاختبارات أظهرت وجود سم في جسده.

وفي الشهر الماضي تم الكشف عن أن زوجة الأسد أسماء مُنعت فعليًا من العودة إلى المملكة المتحدة.

لن تتمكن السيدة البالغة من العمر 49 عامًا - والتي ولدت في لندن - من العودة إلى وطنها لأن جواز سفرها قد انتهى.

تعيش أسماء وزوجها وعائلتهما حاليًا في المنفى في موسكو.

فر الزوجان من انهيار سوريا حيث تم القضاء على عقدين من حكم الأسد في غضون أيام من قبل المتمردين الهائجين.

عرض عليهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - اللجوء بينما فروا يائسين في الشرق الأوسط.

ولكن منذ نفيهم، كانت هناك تقارير تفيد بأن أسماء تريد العودة إلى المملكة المتحدة - وربما تسعى حتى إلى الطلاق.