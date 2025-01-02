وكيل صحة سيناء: بدء تفعيل مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي يناير 2025

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، بدء تفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي خلال يناير ٢٠٢٥ بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقال مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء على مديري الإدارات الفنية بالطب العلاجي والغسيل الكلوي للمديرية بضرورة تجميع قاعدة بيانات خاصة بمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، مشيرا إلى الانتهاء من البرنامج التدريبي للفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعى بالمحافظة.

وأشار إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠٪؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.



