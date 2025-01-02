حبس عاطلين في قتل شخص بروض الفرج

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس عاطلين بتهمة قتل آخر بسبب خلافات بينهم حول سيجارة تحتوي على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنسوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيل ، على الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.



وباجراء التحريات والفحص تبين ان مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول اسبقية شرب سيجارة محشوة بالحشيش المخدر ، اقدم فيها اثنين منهم علي طعن الثالث بسلاح ابيض فاسقطوه غارقا في دمائه

عقب تقنين الاجراءات تمكنت قوة امنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق