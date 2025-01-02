استشاري جهاز هضمي: فيتامين" د" هرمون قبل أن يكون فيتامين

أكد الدكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن فيتامين د يعد هرمون قبل أن يكون فيتامين، والذي يؤثر على 3% على الجينوم البشري.

وقال خلال حوار ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز، إن الحديث عن منع فيتامين د للإصابة بسرطان الثدي، ليس أهم من قدرة الرضاعة الطبيعية على ذلك أو حدوث خلل جيني، مرددا: "في لغط كبير عن أهمية فيتامين د ودوره الحقيقي في حياة الإنسان".

وأشار إلى أن نقص "فيتامين د" يؤدي إلى الكساح لدى الأطفال، ولين العظام لدى البالغين، وهشاشة العظام لدى كبار السن، مبينا أنه في حال تحسين فيتامين د لدى الأطفال فإنه يقلل فرص حدوث مرض السكر لدى الأطفال لمدة 20 عام على الأقل.

وتابع: "لايوجد طفل في مصر لديه نقص في فيتامين د، فلايوجد خوف على أطفالنا في مصر، ولكن يقل معدلات فيتامين د في الجسم لمن يعانوا من مرض كرونز أو ممن يعانون من حساسية القمح، أو أمراض الامتصاص، أو التكيس التليفي، أو التهاب البنكرياس المزمن".

وواصل: "يحتاج الإنسان 800 وحدة يوميا من فيتامين د ومن الممكن الحصول عليهم من التعرض لأشعة الشمس إذ أن التعرض لها خلال 5 دقائق يمنح الجسم 200 وحدة فيتامين د".