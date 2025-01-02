منذ فجر اليوم.. 13 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة 

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتقاء 13 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على غزة 11 منهم في خان يونس جنوبي القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بارتفاع عدد الشهداء إلى 10 بينهم 4 أطفال وامرأتان جراء الهجوم الإسرائيلي على خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكشف إعلام فلسطيني، عن استشهاد 10 أشخاص في مجزرة للاحتلال بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرًا، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف بكثافة خياما للنازحين بمواصي خان يونس بقطاع غزة، ومؤكدًا سقوط 4 أطفال وامرأتان بين شهداء مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس.