أعضاء بالكنيست يطلبون تنفيذ خطة الجنرالات في غزة

صرح إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، أن 8 أعضاء في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست طلبوا في رسالة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس تنفيذ خطة الجنرالات في غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تبحث في تنفيذ "خطة الجنرالات" بشأن قطاع غزة، إلى جانب خيارات أخرى متعلقة بالسيطرة على القطاع وتنظيم توزيع المساعدات، جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث شدد على أهمية التحكم في توزيع المساعدات باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الحرب، منتقدًا تجربة الاعتماد على العشائر في هذا السياق، والتي وصفها بالفاشلة.

وأعلن نتنياهو معارضته فرض سيطرة عسكرية مباشرة على القطاع، قائلاً: "سنبحث عن حلول بديلة"، مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار الحصار العسكري لحماية محيط إسرائيل.

تقوم "خطة الجنرالات"، التي طرحها اللواء احتياط ايجورا آيلاند، على منح سكان شمال قطاع غزة أسبوعًا لمغادرة المنطقة قبل إعلانها منطقة عسكرية مغلقة وفرض حصار كامل عليها.

ووفقًا لتقارير صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الخطة لا تحظى بدعم أمريكي في الوقت الحالي.

وفي السياق، قال رئيس الفرقة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أليعزر توليدانو، إنه في الأيام المقبلة سيُعْرَض العديد من البدائل لـ "خطة التقسيم"، التي تهدف إلى حرمان حماس من قدرات السيطرة المدنية في غزة.

وجاءت تصريحات توليدانو في مجلس الوزراء، ردًا على سؤال طرحته وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي انتقدت السياسة المتبعة حاليًا في إدخال المساعدات لقطاع غزة، بزعم أن هذه المساعدات تصل إلى يد حركة حماس.

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن الخطط ستُعْرَض على نتنياهو خلال يوم أو يومين، وستتضمن خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من حماس، مبينة أن بين الخيارات المطروحة، توزيع المساعدات من جانب الجيش.