«الصحة»: فريق الحوكمة يتفقد مستشفى أوسيم المركزي ويوجه بتوفير جهاز أشعة و5 حضانات

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أوسيم المركزي، موضحاً أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود أعطال في أجهزة التنفس الصناعي والحضانات وتم التواصل مع المديرية لإصلاح الأعطال، كما لا يوجد جهاز أشعه «CRM» لعمليات العظام وتم التواصل مع المديرية وجاري توفيره خلال يومين، وتلاحظ وجود أجهزة طبية تحتاج الي معاينة من شركة فنية لمعرفة مدي كفاءتها من عدمه، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة.

وأضاف أنه خلال المرور علي قسم الحضانات تبين وجود ٨ حضانات فقط وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير ٥ حضانات اخري لتغطية الاحتياجات، كما تلاحظ عدم توافر بعض مستلزمات مكافحة العدوي داخل الأقسام الحرجة وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفيرها، وتلاحظ عدم توافر بعض الأدوية وتم التواصل مع المديرية وبعض الشركات لسرعة امداد المستشفى بالنواقص من الادوية.

واستكمل «عبدالغفار» خلال المرور على قسم الغسيل الكلوي تبين عدم التزام الفريق الطبي بعمل التحاليل الدورية الفيروسية للمرضى وتم ابلاغ مدير المستشفى بالتحقيق في الواقعة، كما تلاحظ ضعف الأداء الاشرافي للفرق الطبية ومشرفات التمريض في اقسام "الرعايات والحضانات والغسيل الكلوي" من لجنة مكافحة العدوي ولجنة الجودة ولجنة الوفيات وتم التنبيه على المديرية بسرعة وضع خطة تصحيحية وبرنامج تدريبي لجميع الفرق والاشراف والمتابعة الدائمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بإدارة أوسيم الصحية بالمرور على مركز طبي «الزيدية» وتبين أثناء المرور على عيادة الأسنان عدم تطبيقها لمعايير مكافحة العدوى، وتم التنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي السلبيات، مضيفا أنه تلاحظ تسجيل خاطئ بدفتر الاستقبال وأن بعض الأدوية المنصرفة غير متوافقة مع التشخيص، ولا يتم تفعيل نموذج التردد في الملفات العائلية ولا يتم متابعة إحالة الحالات، وتم التنبيه بالالتزام بمعايير التسجيل الطبي، وضرورة متابعة الحالات.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود ميزان معطل بالمخزن، وتم التنبيه بضرورة إصلاحه، وخلال المرور على عيادة طب الأسرة تلاحظ أن ميزان الكبار معطل، وتم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة، كما تلاحظ وجود عجز في القوى البشرية، وتم التوجيه بعمل مذكره بالاحتياجات من القوى البشرية وإرسالها إلى المديرية والوزارة لإمداد المستشفى بالأطباء والتمريض.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق اختتم الجولة بإدارة أوسيم الصحية بالمرور علي وحدة «رعاية طفل أوسيم» وتبين وجود عجز في بعض الادوية داخل الصيدلية، وتم التواصل مع المديرية لتوفير النواقص من الادوية في اسرع وقت، وتلاحظ عدم وجود طبيب بعيادة الطوارئ، وأن التمريض غير مدرب على اعمال الطوارئ، وعدم وجود مسئول مكافحة العدوى، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير طبيب استقبال وطوارئ، ومسئول مكافحة عدوى، والتوصية بتدريب التمريض لتلافي السلبيات.

وأضاف خلال المرور على عيادة المبادرات تبين عدم فحص بعض الحالات المستهدفة لمبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال، كما تلاحظ فحص بعض الحالات الغير مستهدفه للمبادرة، وتم التوجيه بتفعيل دور الاشراف على المبادرات في الإدارة للمتابعة، كما تبين عدم وجود ميزان كبار بعيادة طب الأسرة، وميزان الأطفال معطل، مما يعيق تقديم الخدمة، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والغير الطبية في مواعيدها المقررة.

ولفت « عبدالغفار » إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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