جيش الاحتلال: مقتل 891 جنديًا على مدار عامين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن 891 جنديا لقوا حتفهم خلال سنوات الحرب 2023-2024، بما في ذلك قفزة في حالات الانتحار حيث وصلت إلى 38 حالة خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقتل حوالي 558 جنديا في عام 2023 و363 في عام 2024.

ومن بين 558، قتل 512 في المعركة، وثلاثة في هجمات محلية، و10 إثر مشاكل صحية طبيعية، و17 حالة انتحار.

ومن بين 363، قتل 295 في المعركة، و11 في هجمات محلية، و13 نتيجة مشاكل صحية طبيعية، و21 حالة انتحار.

كما قال جيش الاحتلال أن أكثر من 5500 جندي أصيبوا خلال الحرب.

ومن بين 891 حالة وفاة، كان 390 معظمهم في غزة في 2024, 329 في 2023، بما في ذلك خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وآخرون في لبنان والشمال والضفة الغربية.