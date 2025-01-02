جانتس: يجب إبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة

صرح زعيم معسكر الدولة في إسرائيل بيني جانتس، اليوم الخميس، بأنه يجب إبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة حتى لو على مراحل حتى لا نترك أحدا منهم، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي تصريح سابق لبيني جانتس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يولي أهمية لبقاء حكومته واستمرارها أكثر من إعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، اتهم جانتس نتنياهو بالوقوف في طريق صفقة المحتجزين؛ حتى لا يعرّض استقرار ائتلافه اليميني للخطر.

وفي بيان أصدره بيني جانتس قال فيه: "نتنياهو، لا تكن جبانًا متسلسلًا، كنت خائفًا من تفكيك الائتلاف، وإصرار جانتس وحده أعاد بالفعل أكثر من 100 محتجز"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال جانتس: "نتنياهو، لقد سبق أن خربت إمكانية التوصل إلى صفقة المحتجزين في الماضي؛ خوفًا من تفكك الائتلاف، لن نسمح لك بفعل هذا مرة أخرى، عندما يكون هناك صفقة حقيقية على الطاولة.. نتنياهو، توقف عن الخوف".

واستقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس من حكومة بنيامين نتنياهو، في مايو الماضي، ما شكّل ضربة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قال: "نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي في غزة"، ووصف ترك الحكومة بأنه قرار معقد ومؤلم.

وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء وقتها، وصف جانتس بـ"الخنوع" واتهمه بالافتقار إلى الجرأة في مواجهة التحديات الأمنية، قائلًا "من لا يساهم في المجهود الوطني، فعلى الأقل لا يساهم في المساس به".

ودائمًا ما يتهم جانتس، نتنياهو بتقديم اعتباراته السياسية الشخصية على استراتيجية ما بعد الحرب في قطاع غزة، مدعيًا أن "القرارات الاستراتيجية المصيرية تقابل بالتردد والتسويف؛ بسبب الاعتبارات السياسية"، وحثَّ رئيس الوزراء على إجراء انتخابات في الأشهر المقبلة.