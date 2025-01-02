بالفيديو.. تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

كشف الناقد الرياضي، إسلام فؤاد تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن اللاعب الراحل أحمد رفعت واللاعب الراحل محمد شوقي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة شددت على أهمية إجراء كشف طبي شامل ودقيق على اللاعبين قبل مشاركتهم في أي نشاط رياضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد قدرة اللاعب على ممارسة الرياضة بشكل آمن، خاصة أن بعض حالات الوفاة داخل الملاعب قد تكون نتيجة لعوامل وراثية تؤثر على الحالة الصحية.

وتابع: الكشف الطبي يتم بانتظام على اللاعبين في جميع الألعاب الرياضية، ويعد شرطًا أساسيًا قبل التوقيع مع أي نادي رياضي لضمان سلامتهم، معلقا: النيابة شددت على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء لتجنب أي مخاطر قد تؤدي إلى حوادث مشابهة لحالة وفاة كابتن محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي السابق، الذي توفي خلال التدريبات بسبب توقف عضلة القلب.

وبشأن أحداث مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، نوه أنها شهدت مخالفة صريحة للوائح الدوري، حيث شارك 6 لاعبين أجانب في صفوف فريق مودرن سبورت، في حين تنص اللائحة على السماح بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط في المباراة الواحدة.

واختتم فؤاد قائلًا: هذا الخطأ الإداري من جانب فريق مودرن سبورت قد يؤدي إلى خصم نقاط المباراة لصالح الإسماعيلي وتوقيع عقوبات على النادي المخالف.