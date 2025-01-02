بعد 36 ساعة بحث.. انتشال جثة طفل سقط في ترعة بالقليوبية

صرحت النيابة العامة بقليوب بدفن طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لقى مصرعه غرقا، إثر سقوطه بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة قليوب.

وكان قد تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بلاغًا من يفيد بوفاة طفل غرقًا بعد ساعات طويلة من البحث المكثف، سقط بإحدى الترع أثناء قيامه باللهو على حافتها دائرة مركز شرطة قليوب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية وفاة الطفل آدم، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد ساعات طويلة من البحث المكثف، في الترعة القريبة من منطقة نادي بميت حلفا أثناء قيامه باللهو على حافتها، وأن الموقع الذي عُثر عليه فيه قريبًا من النقطة التي أظهرت فيها كاميرات المراقبة سقوطه أثناء لعبه على دكة خشبية بجانب الترعة، تم انتشال الجثة ونفى الشبهة الجنائية.

البداية كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة قليوب خلال الساعات الماضية الحديث عن اختفاء طفل يدعى آدم، مما دفع الأهالي والشرطة للبحث عنه في المنطقة وكاميرات المراقبة.

حيث كان «آدم» يلعب كعادته في الشارع أمام منزله، واختفى عصر يوم الإثنين الماضي 30 ديسمبر، حيث اعتادت والدته مراقبته عن قرب، ولكن في تلك اللحظة المشؤومة انزلقت قدماه وسقط في الترعة دون أن يلاحظ أحد.

بدأت والدته، المعروفة بمرافقتها الدائمة له، تبحث عنه دون جدوى، وبالبحث في الكاميرات التي راجعها الأهالي والشرطة أكدت أن الشارع كان خاليًا تمامًا وقت الحادث، مما بدء الشائعات عن تعرضه للاختطاف أو الابتزاز، كما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

استمر البحث عن الطفل 36 ساعة، وشمل تمشيط المناطق المحيطة والترعة، إلى أن تمكن الأهالي، من العثور عليه في الترعة، وجرى نقله على الفور إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها المقدم.